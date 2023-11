Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia in lutto per la morte di Angelo Mazza

La Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia è in lutto per la morte dell'infermiere volontario Angelo Mazza.

La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto parenti, amici e colleghi della pubblica assistenza, dove ha prestato servizio, che hanno scritto messaggi di cordoglio alla famiglia sui social. "Improvvisamente è tornato alla casa del Padre l’infermiere volontario della nostra Misericordia Angelo Mazza" - scrive la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia - "Di Vallecrosia, classe 1950, dopo aver lavorato per oltre 40 anni all’ospedale Saint Charles di Bordighera dove era occupato come strumentista in sala operatoria, dal 2010 ha iniziato a frequentare la Croce Azzurra oggi Misericordia di Vallecrosia nella veste di infermiere volontario. All’interno della Croce Azzurra - Misericordia di Vallecrosia ODV, Angelo ha esercitato anche diversi incarichi sociali, ricoprendo dal 2012 al 2015 il ruolo di consigliere del Collegio dei Probiviri e dal 2015 al 2020 il ruolo di consigliere di Magistrato sempre con deleghe relative al comparto sanitario" .

"Sia durante che dopo la sua esperienza amministrativa ha sempre continuato a svolgere con estrema professionalità ed umiltà la sua vocazione di infermiere volontario, sostenendo la nostra Misericordia in ogni tipo di attività sanitaria che richiedeva il suo supporto" - ricorda la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia - "Il magistrato, i volontari ed i dipendenti delle Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia ricordando e pregando per l’anima di Angelo si stringono alla famiglia in questo momento di immenso dolore. Ciao Angelo, che iddio te ne renda merito".