Ventimiglia: l’Associazione ‘Amici dei Disabili’ plaude al concorso riservato alle persone con disabilità

“Siamo convinti che ogni individuo abbia una prospettiva unica e personale, che influenza il significato e l'importanza che attribuiamo alle parole. Per questo motivo accogliamo con grande soddisfazione la recente pubblicazione di un concorso pubblico riservato alle persone con disabilità attraverso la Legge 68/99 messo in atto dall’attuale Amministrazione”. A dirlo è l’Associazione ‘Amici dei Disabili’ di Ventimiglia che focalizza un argomento particolarmente sentito.

“Vogliamo mettere in evidenza le opportunità che questa legge offre a coloro che desiderano rimettersi in gioco e cambiare vita. Sappiamo quanto sia importante per ognuno di noi sentirsi valorizzato e apprezzato sul posto di lavoro, e crediamo che tutti abbiano il diritto di avere questa possibilità, indipendentemente dalle proprie abilità”.

È importante non dimenticare la data di chiusura per l’invio della propria candidatura fissata per il 27 novembre 2023 ore 23.59