Sanremo: un futuro più accessibile per il Palafiori con il progetto di Way-Finding per non vedenti

L'amministrazione comunale di Sanremo ha dato l'ok in linea tecnica al progetto che servirà per rendere maggiormente accessibile il Palafiori di corso Garibaldi. Le difficoltà di accesso per i non vedenti o per gli ipovedenti erano state evidenziate dal rapporto del comitato P.E.B.A., istituito dal Comune diverse anni fa con lo scopo di valutare lo stato della città in relazione alla presenza di barriere architettoniche per poi proporre interventi di miglioria necessari per la loro eliminazione. Il tutto in collaborazione con gli uffici a livello progettuale.

Nel resoconto P.E.B.A. del 2022 è stato rilevato uno scarso grado di accessibilità ai servizi presenti al Palafiori a causa della mancanza di segnaletica verticale e di adeguati sistemi tecnologici per non vedenti o ipovedenti. Come noto, all'interno del Palafiori, sono stati sistemati nel corso degli anni servizi essenziali come gli sportelli Asl e l’anagrafe.

Il Comune ha quindi conferito gli incarichi agli architetti Alice Saviozzi e Vania Baldi per la progettazione dell'accessibilità al Palafiori mediante il criterio del Way-Finding con la sistemazione di segnaletica, illuminazione e pavimentazione podotattile all'interno e all'esterno dell’edificio. L'importo totale del progetto ammonta a oltre 120 mila euro: 35 mila per la progettazione dell'accessibilità con pannelli segnaletici e illuminazione 3 93 mila per la pavimentazione podotattile.

L'ultima riunione della giunta ha stabilito che “è intenzione dell'amministrazione mettere in atto gli interventi a favore del lavoro eseguito dal comitato P.E.B.A. e, dunque, procedere alla progettazione esecutiva dei lavori con il posizionamento della segnaletica, dell'illuminazione, e della pavimentazione podotattile”.

Ora, approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità e gli elaborati di progettazione, l'amministrazione dovrà reperire i fondi per la progettazione esecutiva e per le opere successive. Il finanziamento potrebbe arrivare attingendo dalle risorse vincolate alle eliminazione delle barriere architettoniche.