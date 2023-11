Camporosso, Aceb in prima linea contro la violenza di genere

L'Aceb di Camporosso in prima linea contro la violenza di genere. L'associazione culturale eventi benefici si rende, infatti, disponibile per progetti di prevenzione nelle scuole e per incontri con i genitori degli alunni.

Lo annunciano il presidente di Aceb Stefano Urso e il segretario Davide Grimaldi: "Noi di Aceb siamo molto sensibili a tutti i temi sociali e oggi, come non mai è importante affrontare, sul campo e in modo molto concreto, la prevenzione alla violenza di ogni genere".

"Ci rendiamo disponibili per progetti di prevenzione nelle scuole e per incontri per genitori a tema anche con la dottoressa Monica Borgogno dello Studio Psicologico. Incontreremo i dirigenti scolastici e cercheremo in loro di trovare la strada giusta" - sottolineano - "E’ tempo di agire, le parole sono finite".