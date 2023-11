Imperia: 'La mafia non deve fermarvi', presentazione libro di Rosaria Costa alla biblioteca delle Suore Clarisse

Giovedì 23 novembre, alle ore 18, presso la sala biblioteca delle Suore Clarisse, Via Santa Chiara 3, ad Imperia, si terrà la presentazione del libro 'La mafia non deve fermarvi' autobiografia di Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, uno dei tre poliziotti uccisi nella strage di Capaci.



L’incontro è organizzato dal presidio 'Rita Atria' di Libera Imperia con l'intervento dell'autrice che racconta la sua storia di dolore ma anche di ribellione e di riscatto. La vita di una donna che non si è lasciata fermare dalla violenza mafiosa e dai tragici fatti del 1992: sin dai primi giorni dopo la strage ha saputo raccogliere le forze e col suo grido di dolore e rabbia, ma senza abbandonarsi all’odio e al risentimento, è riuscita a scuotere le coscienze dei giusti, di Palermo e di tutta l’Italia. Rosaria Costa ci ricorda uno di quegli attimi che cambiano la storia ma tutta la sua vita rappresenta una testimonianza di speranza e fiducia nella possibilità di cambiamento, di fede religiosa autentica e di impegno mai disatteso per i valori della giustizia e della legalità.