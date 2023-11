Ventimiglia, parcheggio nell'ex area della ferrovia. Scullino: "Il cantiere è in ritardo, il responsabile è Di Muro" (Foto)

"Il cantiere del parcheggio in costruzione in corso Genova è in ritardo. Era iniziato il 19 aprile del 2021 e doveva essere ultimato in 500 giorni" - denuncia l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino parlando del parcheggio in costruzione in corso Genova a fianco della ferrovia.

"Purtroppo è dovuto anche alle prescrizioni della sovrintendenza, in quanto siamo in prossimità degli scavi archeologici" - dice Scullino - "Ricordo che la mia amministrazione non opera dal 24 giugno del 2022, se ci fossimo rimasti il parcheggio sarebbe già finito. Il responsabile di questo ritardo è quindi Di Muro. E' logico che la nuova amministrazione continui quello che egregiamente abbiamo fatto noi".