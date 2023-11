Premio delle Camere di Commercio delle Riviere di Liguria a un'azienda di Arma di Taggia

Nell'ambito del Festival Orientamenti, una giornata dedicata alla celebrazione del talento e dell'ambizione imprenditoriale è stata il palcoscenico perfetto per riconoscere il valore e l'impegno delle aziende più innovative. La Camera di Commercio di Genova e quella delle Riviere di Liguria (Imperia, Savona, La Spezia) hanno indetto un concorso volto a premiare l'azienda ritenuta più talentuosa nei rispettivi territori.

“È con immenso orgoglio che la CNA di Imperia annuncia la vittoria della Due Metri di Arma di Taggia, un risultato che ha colmato di gioia Michele Breccione, Presidente e Luciano Vazzano, Direttore della CNA Imperia, insieme al suo caro amico Graziano, con cui condivide una lunga amicizia fin dai tempi dell'oratorio” dichiarano da CNA.

LA MOTIVAZIONE

L'azienda DUE METRI SAS è stata scelta in quanto individuata tra le eccellenze del nostro territorio per essersi distinta nel settore delle ITC. Il riconoscimento vuole valorizzare una realtà del nostro territorio che ha saputo crescere con solidità, stando al passo con i tempi ed affrontando con successo le continue sfide che presenta la transizione digitale, rafforzando la propria presenza sul territorio nazionale ed internazionale.

DESCRIZIONE AZIENDA

Nel 2000, l'azienda ha iniziato come internet content provider e software house. Ad inizio 2000, hanno sviluppato un Content Management System (CMS) internamente, in ambiente Microsoft in C#, “Rainbow”, messo poi in open source, dando vita a una comunità internazionale. In poco tempo, è diventata leader mondiale per CMS in questo ambiente. Rainbow è diventato un progetto globale, tradotto in 27 lingue e diffuso in tutto il mondo. Microsoft ospitò l'azienda in Redmond, invitandola a tenere una conferenza in quella sede ai loro “evangelist”, sul loro sistema di gestione delle lingue per CMS (“Esperantus”) parte integrante di Rainbow. Questa occasione ha permesso all'azienda di condividere le loro competenze e il loro know-how con un pubblico di esperti a livello mondiale.

Raimbow, nato in un sottoscala di Arma di Taggia, generò anche conferenze, podcast fino ad un evento internazionale a Sanremo a cui parteciparono coders di 18 Paesi. In seguito parteciparono al Technology Adoption Program (TAP), proponendo “Opus More”, un software per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro transfrontaliero, per andare oltre gli standard (Ateco, Naf, Nace). Con questo prodotto vinsero il contest, diventando l'unica azienda italiana e una delle 25 al di fuori degli Stati Uniti ad essere ammessi al TAP.

Nel 2016 fecero analisi e sviluppo del software per la gestione della biglietteria del Festival di Sanremo, traghettandola dalle richieste fatte via fax in Rai al biglietto digitale organizzando completamente anche tutto il sistema di sicurezza e di soggetti che intervengono a vario titolo, privati ed istituzionali.



Graziano Poretti, fondatore ed amministratore della Due Metri, commenta: “Questo premio è il riconoscimento di una carriera, un percorso che ha attraversato 23 anni di attività. Dall'esperienza con Microsoft a Redmond, alla continua collaborazione con la stessa azienda fino al nostro coinvolgimento nel traghettare la biglietteria del Festival dal tradizionale formato cartaceo a quello digitale. È un risultato che riempie di orgoglio la nostra città”.

“È straordinario vedere come un'azienda del nostro territorio, artigiani del software, abbia conquistato uno spazio come Redmond” aggiunge Luciano, sottolineando come il lavoro svolto con impegno e passione possa generare risultati eccezionali.

La cornice della premiazione è stata la tre giorni del "Festival Orientamenti", che ha trovato il suo culmine nei maestosi magazzini del cotone sul Porto Antico.

“Solo alcune delle tappe più evidenti della sua interessante storia imprenditoriale sono state toccate durante la premiazione, lasciando da parte progetti attuali, innovativi e ambiziosi dove innovazione è parte integrante e imprescindibile del DNA della Due Metri” aggiungono da CNA.

“Tra i progetti attuali che stiamo seguendo, molti sono orientati al turismo, oltre a tutta la dimensione Internet di Sanremo Outdoor, ci stiamo dedicando ad un Sistema di incoming territoriale (“viegiu”, il booking al contrario), disintermediato per le strutture, nato anni fa come progetto nell’incubatore delle startup innovative dell’Università di Novara, integrato con un portale dedicato alle esperienze turistiche rappresentate anche in dalla realtà aumentata - riflette Luciano - questi ultimi progetti, presentati con successo al TTG di Rimini, sono il risultato di una collaborazione stretta tra CNA e Due Metri”.

“È stato emozionante rivivere i momenti dell'open source e della community che abbiamo costruito con Manu molti anni fa. Guardando indietro, rivivendo le fasi iniziali e poi il cambiamento di rotta con Ale, insieme agli apporti di Andrea, Claudio e molti altri, ci rendiamo conto che ogni sfida rappresenta un nuovo inizio - aggiunge Graziano - ci divertiamo, studiamo e continuiamo a inventare come veri artigiani del software”.

“La storia della Due Metri è un esempio tangibile di come la determinazione, la passione e l'impegno costante possano trasformare un sogno in una realtà concreta. La continuità nella ricerca di progetti innovativi dimostra la capacità di adattarsi alle sfide del mercato e di anticipare le esigenze future, l’essenza della transizione digitale” concludono da CNA.