Il segretario provinciale del Partito Democratico di Imperia, Cristian Quesada, presente alla sciopero generale proclamato da Cgil e Uil

Oggi, il segretario provinciale del Partito Democratico di Imperia, Cristian Quesada, ha partecipato attivamente allo sciopero generale proclamato a livello nazionale da Cgil e Uil e che si è svolto a Sanremo. La presenza del segretario rappresenta il forte impegno del Partito Democratico nel sostenere le giuste rivendicazioni dei lavoratori e delle categorie che hanno scelto di esprimere il loro dissenso nei confronti delle politiche attuali.

Nel commentare l'evento, Quesada ha dichiarato: "A Sanremo oggi una delle tantissime piazze d'Italia che rispondono con la partecipazione al ministro Salvini, che in maniera vergognosa ha fatto di tutto per tentare di boicottare questo sciopero. Salvini fa bene ad aver paura della piazza perché oggi si respirava la volontà di reagire ad un governo che non dà risposte alle categorie e che oggi, in maniera legittima, hanno manifestato il loro dissenso".

Il Segretario ha sottolineato che il dissenso nella provincia di Imperia è ormai trasversale: "Un dissenso che nella provincia di Imperia è ormai trasversale e allargato all'elettorato di centrodestra, soprattutto in materia di sanità e trasporti, due temi sui quali la giunta del presidente regionale Giovanni Toti sta dimostrando da 8 anni tutta la propria inadeguatezza, incapacità e mala fede. Il Partito Democratico continuerà a sostenere attivamente le cause dei lavoratori e delle categorie colpite da politiche che non rispondono alle loro esigenze", ha concluso Quesada.