Bordighera, Bassi in Consiglio: "Per palazzetto dello sport serve manutenzione ordinaria"

"Segnalo che lo stato dei servizi igienici sia maschili che femminili lascia alquanto a desiderare. C'erano tavolette dei wc divelte e ora sono state messe a posto. La scarsa pulizia dei pavimenti e dei locali adibiti a spogliatoi nel piano vasca dove sono presenti macchie di umidità sulla parte bassa dei muri, probabilmente non vengono passate le lavapavimenti e ci danno solamente una sciacquata, infatti hanno un colore diverso dalle altre. Le panchine sono arrugginite e non tutti gli armadietti hanno la parte di serratura che permette di mettere i lucchetti per poterli chiudere. Alcune docce mancano delle maniglie necessarie alla regolazione della temperatura dell'acqua e, in alcune circostanze, diventava difficoltosa anche l'erogazione dell'acqua calda. Vi è assoluta mancanza della pulizia delle griglie dell'aria condizionata che è in completo abbandono" - ha segnalato, ieri sera in consiglio comunale a Bordighera, il consigliere comunale di minoranza Massimiliano Bassi con un'interpellanza, presentata dal gruppo consiliare ‘Bassi sindaco’, sullo stato del palazzetto dello sport.

"I giardini esterni non sono più stati oggetto di taglio e di manutenzione delle erbacce che danneggiano l'impermeabilizzazione. Il cancello d'accesso dal lato nord non è ancora stato riparato e c'è un bancale che chiude quei 30-40 centimetri di passaggio" - ha sottolineato Bassi - "Qualche lavoro adesso è stato fatto ma, per esempio, il montacarichi per le persone disabili non funziona da tempo. C'è un traliccio dalla parte della vasca natatoria grande, sul lato est sotto le tribune, che una volta serviva come montacarichi che è abbandonato da tempo ed è pericoloso. Chiedo se c'è un responsabile comunale incaricato di intervenire per far rispettare quelle che, a mio parere, solo solo manutenzioni ordinarie ma che se trascurate diventeranno presto delle manutenzioni straordinarie. Si chiede, inoltre, se l'amministrazione ha nominato un responsabile dell'ufficio tecnico che saltuariamente possa essere inviato presso la struttura per verificare la situazione manutentiva".

"Sono segnalazioni di manutenzione ordinaria. Il gestore era già stato messo a conoscenza e sta provvedendo a sistemarle" - ha replicato l'assessore Walter Sorriento - "E' stata nominata, il 20 ottobre, la commissione di cui faccio parte. Come tecnico abbiamo l'architetto Paolo Marletta che si è già recato sul posto per fare i primi sopralluoghi. La settimana prossima, martedì 21 novembre, è stata convocata la prima commissione di vigilanza perciò tutto quello che è già stato portato a conoscenza del gestore verrà ricontrollato e poi verificheremo il resto".

"Posso rassicurare che per la pulizia, il colore die pavimenti è il medesimo" - ha aggiunto il sindaco Vittorio Ingenito - "Quelle sono delle piastrelle che hanno quella caratteristica anche se si igienizzano e puliscono. La piscina viene gestita da personale che la sta tenendo in condizioni più che decorose. Tutti i giorni vanno e aprono la piscina con passione consentendo ai ragazzi di poterci andare".