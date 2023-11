Ventimiglia, al via i lavori di allargamento del marciapiede sul ponte Doria: spostato il capolinea degli autobus

Si partirà dalla segnaletica provvisoria da cantiere, poi il marciapiede a monte sarà eliminato, mentre quello a valle verrà ampliato per consentire a più persone, nello stesso momento, di transitare senza problemi. I lavori sono stati affidati alla ditta Edilcukaj, per una somma complessivamente pari a 69mila euro. "Si tratta di un intervento molto atteso non solo da residenti e commercianti del Borgo, ma anche di notevole rilevanza per il flusso pedonale verso Marina San Giuseppe, il Porto turistico ed il Centro Storico" - conclude l’assessore Calimera - "Ricordiamo che si tratta della prima nuova opera pubblica deliberata dalla giunta guidata dal sindaco Di Muro, a giugno 2023".

A causa dei lavori, da lunedì 20 novembre, il capolinea degli autobus della Riviera Trasporti sul ponte Doria verrà spostato al teatro comunale di Ventimiglia. Le corse delle corriere, perciò, fino a fine lavori, partiranno dal teatro.