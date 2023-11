Quesada contro Meloni e Toti: “La vera manovra è il definanziamento del Pnrr”

“Accanto alle preoccupazioni di ANCE per alcuni grandi interventi che rischiano di saltare, il completano definanziamento della componente 4 della Missione 2 ‘Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni’ avrà ripercussioni pesantissime sia sulle imprese, in questo caso quelle medie e piccole, sui cittadini e sui conti degli enti locali”.

Sono le parole del segretario provinciale del PD, Cristian Quesada, che prosegue: “Le Amministrazioni comunali hanno presentato decine di interventi che riguardavano l’efficientamento energetico e la riqualificazione delle centrali termiche sia degli uffici comunali che degli impianti sportivi, sostituzione degli infissi, la pubblica illuminazione con la previsione di lampade a risparmio energetico, la riqualificazione dei borghi e dei loro centri storici, i piccoli interventi strutturali di riparazione sismica di strutture tra le quali alcune scuole e asili nido, la messa in sicurezza di alcune strade, le arginature di torrenti, le condotte di smaltimento delle acque meteoriche ma tutti questi interventi non saranno finanziati. A pagare le conseguenze di questa scellerata politica saranno gli enti locali che non potranno effettuare queste necessarie opere manutentive, le piccole e medie imprese che vedevano in queste iniziative la possibilità di effettuare delle operazioni commerciali e artigianali, i cittadini che vedranno svanire la possibile soluzione di alcune problematiche che da tempo attendevano una risposta”.

“Inoltre molti interventi avrebbero portato dei conseguenti risparminei bilanci comunali, penso alla sostituzione dei corpi illuminanticon quelli a minor consumo oppure del rinnovo dei sistemi di riscaldamento oppure la sostituzione degli infissi, che potevano essere investiti per migliorare altri servizi o per effettuare investimenti in opere non finanziate dal PNRR. Piccoli interventi che sommati valgono milioni di euro e che avevano una grande importanza per le singole Amministrazioni. L’assicurazione da parte del Governo Meloni, ripetuta a pappagallo da quello ligure, che gli investimenti previsti saranno comunque finanziati con altri fondi europei o statali fa, più che arrabbiare, indignare. Chi dice queste cose pensa di rivolgersi ad una platea di stupidi. Ma come è possibile ascoltare certe argomentazioni. Se vengono utilizzati altri fondi destinati ad altri interventi per finanziare ciò che non è più previsto dal PNRR vuol dire che tutto ciò che poteva essere finanziato con quei fondi non lo sarà più e inoltre non c’è un decreto, una legge oppure un atto amministrativo che traduce in norma quanto dichiarato”.

“I comuni che avevano grandi aspettative da queste misure, le imprese che speravano di poter uscire da un momento di difficoltà e i cittadini che intravedevano la soluzione di molti problemi hanno visto cancellato tutto ciò. Questa è la vera legge finanziaria. Questi sono i veri tagli che tutti dovranno subire”.