Vallecrosia: sabato un ‘Viaggio nell'Universo delle Famiglie Contemporanee’ con Giorgia Wurth

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Vallecrosia è lieto di annunciare un incontro straordinario con l'attrice e autrice Giorgia Wurth, nell'ambito della rassegna letteraria 'IncontRI con gli AutoRI. Appuntamenti di Letteratura e Dintorni' organizzata in collaborazione con l'associazione culturale 'Il Ponte'.



L’appuntamento è per questo sabato alle 17:30 a Vallecrosia, dove Giorgia Wurth presenterà il suo ultimo lavoro letterario incentrato sulle famiglie non tradizionali e sulla procreazione medicalmente assistita.



Il Viaggio di una Madre Single per Scelta: Una Prospettiva Unica: se la maternità è spesso paragonata a un viaggio, quello intrapreso dalle madri single per scelta sembra essere una straordinaria avventura, un percorso che mescola l'Odissea e Pechino Express. Attraverso il nuovo libro di Giorgia Wurth, "Mamme single per scelta. Donne che all'attesa del principe azzurro preferiscono la scienza" (Noeditore), le pagine si animano di storie e riflessioni preziose che gettano luce sulla complessità di questo viaggio, affrontando i labirinti normativi, la fragilità del corpo, la discriminazione, ma soprattutto, la potenza dell'amore.



L'incontro con Giorgia Wurth si terrà presso la Sala Polivalente Comunale “Giacomo Natta” a Vallecrosia, in Via Colonnello Aprosio, 318. Sarà un'occasione imperdibile per immergersi nella mente creativa di un'artista poliedrica, nota non solo per il suo talento nel cinema e in televisione, ma anche per le sue significative incursioni nel mondo della scrittura.



Giorgia Wurth ha trascorso una carriera artistica eclettica, dall'interpretazione di ruoli iconici sul grande schermo e sul palcoscenico teatrale, alla sua presenza in apprezzate serie televisive come "Un medico in famiglia" e "Rocco Schiavone." Oltre alla sua brillante carriera nella recitazione, Giorgia ha condotto programmi radiofonici e televisivi, e ha scritto romanzi acclamati come "Tutta da rifare," "L'accarezzatrice," e "IO LUI e altri effetti collaterali."



La sua ultima fatica letteraria, "Mamme single per scelta" rappresenta un contributo significativo al dibattito sulle famiglie contemporanee, offrendo una visione autentica e toccante di chi decide di intraprendere il cammino della maternità da sola.

L'incontro, parte integrante della rassegna "IncontRI con gli AutoRI. Appuntamenti di Letteratura e Dintorni", è aperto al pubblico, ad ingresso libero e sarà seguito da una sessione di domande e risposte con l'autrice. L'Assessore alla Cultura, la dott.ssa Marilena Piardi, dichiara: "Con questo primo importante evento Inizia la collaborazione con l'Associazione Culturale "Il Ponte" che vedrà una serie di incontri con autori locali e nazionali per far sì che la lettura non venga sminuita nell'era del digitale ma rimanga un fondamentale strumento per la crescita e della persona e della società".



Il prossimo appuntamento della rassegna sarà venerdì 8 dicembre con gli autori Enzo Barnabà ed Enrico Ferrero che parleranno del mito del Dr. Voronoff e presenteranno i libri “Il sogno babilonese. Lo Château Grimaldi, la Belle Époque, la Riviera” e “Serge Voronoff, L’amore e il pensiero negli animali e nell’uomo”.