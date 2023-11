Sanremo: torna questa sera al Teatro del Casinò l'International Guitar Festival & Competition

Con un più che discreto afflusso di pubblico è iniziato nei giorni scorsi il Festival chitarristico internazionale e concorso chitarristico internazionale ‘Città di Sanremo - Sanremo International Guitar Festival & Competition’ al Teatro dell'Opera del Casinò, che giunge quest’anno alla 9a edizione.

Oggi, alle 18.30, il Festival propone tre parti, la prima con il duo Ding Wuong & Ding Shuyang (padre e figlio), tra l'altro autori di uno dei metodi di chitarra più venduti in Cina ed Asia; la seconda con l'esibizione del talentuosissimo Xu Tuo, famoso in tutto il mondo, docente principale di chitarra al Beijing Central Conservatory; la terza con il concerto degli attesissimi Roberto Fabbri e Maurizio Di Fulvio, il primo universalmente riconosciuto come uno dei maggiori esponenti della chitarra classica contemporanea, il secondo professionista di livello internazionale protagonista di numerosi festival in Italia e in Europa.

Grazie al livello artistico dei musicisti partecipanti, il Festival chitarristico di Sanremo è già diventato il più importante festival dedicato alla chitarra in Italia e in Europa, tra i più importanti al mondo. Creato nel 2015 da un'idea del chitarrista di fama mondiale, il M° Diego Campagna, che ne cura la Direzione Artistica e l'organizzazione, ha contribuito a rendere Sanremo ed il suo Casinò luoghi mitici nel mondo della chitarra.