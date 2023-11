Sanremo: 'La biodiversità del Ponente Ligure', due appuntamenti al Museo civico

Sabato 18 novembre e giovedì 23 novembre si terranno presso il Museo Civico di Sanremo, Piazza Nota 6, alle ore 17 due conferenze sul tema 'La biodiversità del Ponente Ligure' - Seminari divulgativi sulle specie floricole del nostro territorio.

Nel primo incontro del 13 novembre, il Dr Andrea Capetta del CREA -OF (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) di Sanremo terrà una relazione su 'La ginestra: l'oro della macchia mediterranea', introdotto dalla Dottoressa Barbara Ruffoni, Direttrice del CREA.

Il 23 novembre si terrà la relazione del Dottor Andrea Volante sul tema 'Le orchidee spontanee terresti: le illusioniste delle praterie mediterranee' con l'introduzione del Dottor Fernando Monroy del CREA-OF di Sanremo.

Gli eventi, che rientrano nel PSR (Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria), vedono la collaborazione del Comune di Sanremo, del CREA e del Club per l'UNESCO di Sanremo ODV.



(in basso la locandina)