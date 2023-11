Sanremo: il professor Aldo Alessandro Mola ai Martedì Letterari su‘Crepuscolo della monarchia in Italia'

Il 21 novembre ore 16.30 in sala privata nell’ambito dei Martedì Letterari si terrà l’importante conferenza su ‘Crepuscolo della monarchia in Italia per un bilancio del regno di Vittorio Emanuele III’ (1900-1946).

Intervengono Aldo A. Mola, autore di ‘Vita di Vittorio Emanuele III. Il Re discusso, 1869-1947’ (ed. Bompiani), lo storico Matteo Moraglia, il console onorario di Francia Luca Fucin e Marzia Taruffi.

Il 28 novembre alle 17.30 sarà la volta del Gran Trofeo Premio Letterario Internazionale ‘Casinò di Sanremo Antonio Semeria’ alla Sen. Elena Senatrice Elena Cattaneo. Dialoga con l’autore il Magnifico Rettore prof. Federico Delfino Partecipa con Marzia Taruffi il dott. Alberto Guglielmi Manzoni.