I Lions Club Sanremo Host, Sanremo Matutia, Arma e Taggia contro il Diabete

I Lions Club Sanremo Host, Sanremo Matutia, Arma e Taggia organizzano, per domenica 19 novembre, in occasione della giornata mondiale contro il diabete la “Camminata Lions non competitiva - se ti muovi il diabete si ferma”, aperta a tutti (famiglie, ragazzi, nonni, anche ai piccoli amici a quattro zampe, che ci accompagnano nelle nostre passeggiate). I partecipanti alla "Camminata Lions non competitiva", dopo aver fatto la registrazione e il test della glicemia, partirà dal punto di ritrovo davanti al Cinema Centrale, e accompagnato dai Lions, e si immetterà nella pista ciclabile nei pressi del Forte di Sante Tecla e arriverà sino ad Arma di Taggia, al Piazzale Tiziano Chierotti, antistante il mare.