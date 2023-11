Bordighera, scatta il senso unico alternato in via Vittorio Emanuele

Scatta il senso unico alternato, regolato da movieri, in via Vittorio Emanuele a Bordighera, nel tratto dal numero civico 144 all'intersezione con corso Italia, esclusivamente nella fascia oraria 21-5 di oggi, il 16 novembre, per consentire il posizionamento di un camion-gru che verrà utilizzato per fare la tinteggiatura della facciata del condominio 'Sivori', considerate le difficoltà delle lavorazioni sul lato prospicente via Vittorio Emanuele e le esigenze di viabilità.

Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.