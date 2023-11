Sanremo: raccolta e smaltimento dei rifiuti, il pensiero di un nostro lettore di Torino

Un nostro lettore, G.B., torinese che vive a Sanremo, ci ha scritto per dire la sua sul servizio di raccolta dei rifiuti:

“A mio modo di vedere è stato istituito con criterio. Il bio viene raccolto ogni giorno, plastica e indifferenziato non devono contenere umido e quindi si possono tenere (in terrazzo o in giardino) e sono adatti a una raccolta settimanale. C'è però sempre una resistenza alle novità e una nostalgia dei putrescenti bidoni. Poi ci sono i pochi che non seguono le regole e mi dicono che spesso nelle locazioni i proprietari non informano bene gli inquilini. Spetta anche ai vicini convincere chi sbaglia, invece di nascondersi. Sono dubbioso sui blocchi con apertura a scheda, come a Torino e Arma: chi non ha accesso, abbandona vicino”.