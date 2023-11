Imperia: alla Sacra Famiglia il concerto di beneficenza del coro "conClaudia"

Sabato 18 novembre alle 21 nella chiesa Sacra Famiglia di Imperia è in programma un concerto di beneficenza offerto dal coro "conClaudia", organizzato dalla fondazione Orengo-Demora di Borgomaro e dai familiari degli ospiti. L’ingresso sarà libero, le eventuali offerte a sostegno della fondazione Orengo-Demora ONLUS saranno impiegate per l’acquisto di nuovi letti elettrici per gli ospiti della struttura.

Accompagnano il coro "conClaudia" i musicisti Tiziana Zunino al pianoforte e organo, Letizia Barbagallo al flauto e Maurizio Pettigiani alle percussioni.