Dalle sneakers ai jeans, su MecShopping.it capi d’abbigliamento e accessori firmati a prezzi unici

MecShopping (www.mecshopping.it) è il negozio digitale che risponde, in modo preciso e puntuale, alle esigenze in fatto di abbigliamento di uomini, donne e perfino dei più piccoli. La proposta, ricca e aggiornata, include capi d’abbigliamento, calzature e accessori al passo con gli ultimi trend dell’ambito fashion, espressione di oltre 200 brand, selezionati fra i più celebri e apprezzati. A ciò si uniscono spedizioni rapide e un’assistenza garantita in ogni fase di permanenza online.

L’e-commerce, potendo contare su un’esperienza trentennale nel campo dell’abbigliamento, punta a fornire a tutti i membri della famiglia capi originali e alla moda, a prezzi davvero competitivi. La proposta, infatti, annovera tantissime alternative. Si va dai jeans alle felpe, passando per borse, sneakers, sandali, stivaletti, intimo, t-shirt, cappotti e molto altro ancora.

Per ciò che riguarda i brand, quelli disponibili in catalogo sono più di 200, sia italiani che internazionali. Alcuni esempi? Nike, Saucony, Enrico Coveri, Kappa, Calvin Klein, Geox, Timberland, Puma e Laura Biagiotti.

Il negozio digitale, semplice e intuitivo da utilizzare, si suddivide in diverse categorie, in cui sarà impossibile non trovare il prodotto desiderato. Visitando la sezione “Promo”, ad esempio, si incontrano tantissimi articoli in offerta, accompagnati da sconti concorrenziali. Invece, quanti desiderano fare un dono di grande fascino ad un prezzo eccezionale possono approfittare dei Buoni Regalo.

A conferma della soddisfazione degli utenti e della qualità dei prodotti disponibili su MecShopping giungono gli oltre 23.200 feedback certificati da Feedaty, con l'ottima media di punteggio di 4,8 su 5 e il Sigillo Netcomm, garanzia di qualità e trasparenza.

Non solo, lo store digitale si è posizionato al primo posto nella classifica dei migliori e-commerce d’Italia 2022/23 nella categoria “Moda e Accessori” segmento: “Abbigliamento Multimarca”. Si tratta di un'indagine condotta da Corriere della Sera in collaborazione con Statista, volta ad individuare le eccellenze italiane in ambito e-commerce.

MecShopping assicura spedizioni celeri, che si realizzano in appena 2-4 giorni lavorativi e che diventano gratuite per importi superiori a 50 euro. Inoltre, nella remota eventualità di un acquisto errato è garantito il reso a costo zero entro 30 giorni.

Un preparato servizio di assistenza, composto da professionisti, è sempre pronto a fornire consigli preziosi e ad indirizzare l'utente verso la scelta che meglio risponde alle proprie esigenze. Terminano l'esperienza online, all'insegna della massima sicurezza, diverse modalità di pagamento: carta di credito, bonifico bancario, contrassegno, PayPal, Klarna, Satispay, AmazonPay, GooglePay e ApplePay.

