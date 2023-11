Tutto pronto per il Cantainverno all'Impekabile di Bussana

L'Impekabile Bar-Risto-Grill di Bussana si prepara al Cantainverno 2023. Le prove generali e i provini inizieranno venerdì 17 novembre nel famoso locale del titolare Pek.

L'associazione Viva Armea, con la direzione artistica di Alex Penna, è alla ricerca di cantanti che vogliano mettersi in gioco partecipando al concorso canoro invernale. La prima selezione si terrà domenica 10 dicembre, dove passeranno direttamente in finale 3/4 artisti per categoria (under e over). Coloro che non dovessero passare a questa fase, avranno la possibilità di ritentare cambiando brano venerdì 15 dicembre o venerdì 22.

I cantanti saranno selezionati da una giuria di qualità che decreterà le migliori esibizioni. Le serate ufficiali andranno in onda in diretta streaming su Almastar TV con la regia di Gian Carlo Platino, le foto saranno a cura di Elisabetta Musante e Mauro Frassinetti e la conduzione sarà affidata ad Agostino Orsino.

I premi in palio saranno, oltre al primo, secondo e terzo classificato per categoria, anche il premio miglior interpretazione, il premio giuria popolare, il premio della critica, il premio Alma Percorso Vocale, il premio Associazione Viva Armea e il premio Impekabile.

Il costo dell'iscrizione è di 20 euro.

Per iscriversi alla selezione canora chiamare Alex Penna al 380 709 8908.

Per prenotare il tavolo con cena contattare il numero 348 876 2060.

Lo staff dell'Impekabile Ristorante-Grill proporrà per l'occasione un menù gourmet promozionale oltre che il menù alla carta.