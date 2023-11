Valle Argentina: importanti operazioni di collaudo statico del ponte di Loreto a Triora

Si sono svolte lunedì scorso a Triora le operazioni di collaudo statico dei lavori di ripristino strutturale del ponte di Loreto, coordinate dal dirigente della Provincia di Imperia, Michele Russo. Questo per l'imminente smontaggio degli speciali ponteggi utilizzati per i lavori, specialmente quelli dell'impalcato.



Un gruppo di tecnici (l'ingegner Fulvio Modugno e il geometra Fernando Pedicalo della Provincia di Imperia, l'ingegner Luca Siccardi di Sanremo, direttore dei lavori strutturali, il Tecnico dell'impresa esecutrice e il collaudatore statico ingegner Giovanni De Cicco di Imperia) ha effettuato prove tecniche prima della riapertura del ponte, che è stato oggetto, negli ultimi mesi, di importanti lavori di restauro e ripristino strutturale curati e finanziati dalla Provincia di Imperia.



Il ponte di Loreto, con la sua struttura ad arcata, è stato per anni il più alto d’Europa. Il ponte fu costruito alla fine degli anni Cinquanta, del 1900, un'opera di avanguardia ingegneristica per quell'epoca. Dopo i lavori, a motivo delle diverse norme tecniche sulle costruzioni che si sono succedute con contenuti sempre più stringenti, il ponte sarà percorribile in senso unico alternato, ma fornirà comunque ottime e durevoli prestazioni.

Sarà, infatti, percorribile da un veicolo del peso massimo di 27 tonnellate in concomitanza con la 'folla compatta' su tutte le altre superfici. E' stata anche salvata la colonia di pipistrelli (una delle più importanti d'Italia) che da anni è insediata nelle ampie 'camere' (volumi tecnici) oscure presenti sulle spalle del ponte e nelle due intersezioni fra pile e impalcato.