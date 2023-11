Sanremo: giovedì prossimo alla Federazione operaia un convegno sulla situazione della sanità ligure

'Salviamo la sanità ligure': giovedì alle 17.30 a Sanremo, alla Federazione Operaia di via Corradi, si terrà un convegno per fare un'analisi della situazione ligure in vista dell'approvazione del nuovo piano socio sanitario regionale.

Sarà occasione, insieme ai relatori (Enrico Ioculano, consigliere regionale Partito Democratico, Davide Natale, consigliere e Segretario PD Liguria, Luca Garibaldi, capogruppo PD Liguria, Fulvio Fellegara, funzionario CGIL regionale, Antonietta Pistocco, segretaria provinciale CISL, Milena Speranza, segretaria provinciale UIL) per affrontare insieme ai cittadini il tema che sta sempre più preoccupando la nostra comunità ed avere contributi da parte dei partecipanti, lavoratori del comparto, medici e semplicemente pazienti.

L'iniziativa, organizzata dal gruppo PD Liguria, è aperta a tutti.