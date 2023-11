Ill Direttivo di Assoturismo Confesercenti incontra il Sindaco Urso di San Bartolomeo al Mare

Il neo presidente di Assoturismo Confesercenti Leonardo Ceresi e tutto il direttivo neoeletto il 30 ottobre (Dott. Fausto Fereccio vice Presidente – Franco Nossa – Grosso Fabrizio – Daniele Balasina e Silvia Nivino consigliari) che si aggiungono a tutti gli altri soci, incontreranno il Sindaco Valerio Urso di San Bartolomeo al Mare venerdì mattina 17 novembre alle ore 11.00 presso la sede comunale. Il Presidente Leonardo Ceresi dichiara: "Come gruppo consiliare e come associazione di categoria siamo pronti ad un incontro costruttivo per creare un modello di sviluppo virtuoso, senza atteggiamenti polemici o strumentalizzazioni politiche. Tra i tanti argomenti che affronteremo ci saranno anche tematiche rilevanti come l'imposta di soggiorno e la ciclabile. Siamo aperti a tutte le associazioni di categoria per progettare, costruire e mettere le basi per un futuro prospero. Questa è la nostra attitudine che caratterizza lo spirito del gruppo consiliare e della nostra associazione di categoria".

Tra i progetti appena messi in atto Assoturismo Confesercenti ha un corso gratuito di alta formazione di 44 ore per tutte le strutture ricettive che hanno intenzione di creare un profilo di alto livello dell'operatore che accoglie il cliente. "E' intenzione di Assoturismo Confesercenti dare tutti gli strumenti necessari alle strutture turistiche per creare percorsi di consulenza e formazione, sviluppare e qualificare gli operatori dei settori dell’accoglienza, al fine di migliorare la loro professionalità, aumentare le loro performance e creare del valore aggiunto per gli ospiti. Assoturismo Confesercenti lavora con il cuore delle strutture, le persone, per tradurre il loro talento in comportamenti e risultati".