Sanremo: l'elogio di una mamma agli operatori del reparto di ortopedia dell'ospedale Borea

"Mio figlio ha avuto un incidente in moto, per fortuna è vivo, si è fratturato tibia e perone. Siamo stati in ospedale per 3 settimane, in ortopedia. E la competenza, professionalità e gentilezza che abbiamo ricevuto è indescrivibile. Ci tengo che si sappia perché si parla sempre in negativo dell’ospedale di Sanremo. Ma per l’esperienza avuta personalmente, devo dissentire. Mio figlio ha subito 2 interventi, i medici lo hanno rimesso in piedi, sarà una lunga ripresa, ma ringrazio di cuore tutta l’equipe medica tutti gli gli infermieri, che ci hanno fatto sentire a casa, tutti gli O.S.S.,il personale delle pulizie. Gli anestesisti, i radiologi... Li ringrazio di cuore, li porterò nel mio cuore. E ora che siamo tornati a casa mi mancano tutti. Grazie per l’affetto dimostratoci, per la disponibilità, per la professionalità, per la premura avuta nei nostri confronti.



Emanuela Zurzolo".