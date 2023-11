Sanremo: giro sul porto vecchio, una nostra lettrice chiede al Comune un intervento di pulizia (Foto)

Una nostra lettrice, Carlotta Serra, ci ha scritto (inviandoci anche alcune foto), dopo aver fatto una passeggiata sul molo del porto vecchio a Sanremo:

“Sarebbe una bellissima passeggiata con vista dal mare, peccato le numerose bottiglie a terra, la pavimentazione sconnessa e un lastrone in pietra a terra. Ho segnalato il tutto al comune e spero facciano presto qualcosa ma, dopo le mareggiate, perché nessuno va a controllare danni ed eventuali interventi da fare? Noto spesso necessità di interventi per strade sconnesse, sporcizia, topi (visti sabato in tardo pomeriggio sull’imperatrice), ciclabile buia, molo di fianco al living garden mezzo distrutto. Non sono una residente e mi spiace vedere questa città, che nulla avrebbe da invidiare a località della Costa Azzurra, in queste condizioni”.