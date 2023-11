San Bartolomeo al Mare: giovedì prossimo il convegno su 'Modelli di sviluppo turistico'

Giovedì prossimo alle 21, alla Sala dell'Oratorio della Parrocchia “Divina Misericordia”, si terrà il convegno 'Modelli di sviluppo turistico per San Bartolomeo al Mare' dedicato agli operatori delle strutture ricettive turistiche del Golfo Dianese.

Un incontro tecnico dedicato ad albergatori, ristoratori, e a tutte quelle attività commerciali che vivono (o attualmente sopravvivono) grazie ai flussi turistici, per analizzare insieme dei modelli di sviluppo immediatamente applicabili al Golfo Dianese, un territorio a cui non manca nulla per un'offerta turistica competitiva rispetto ad altre mete di vacanze, penalizzato da una gestione amministrativa che non valorizza e mette 'a sistema', spiagge, impianti sportivi, ciclovie, un entroterra ricco di arte, tradizione, imprese di eccellenze agroalimentari e molto altro.

Relatori della serata saranno: Dario Ghiglione, vice presidente del Consorzio "Italy Bike Hotels", autore del libro “Gespy – la geometria dell'hospitality” e titolare del Gruppo Giada, Davide Trevia, Presidente Federalberghi della Provincia di Imperia, Leonardo Ceresi, Presidente Assoturismo Confesercenti e il Gruppo di 'Insieme si può' promotore della serata.

Il convegno non sarà una mera elencazione delle problematiche del settore turistico, ma uno scambio di idee su quali azioni compiere, attraverso 'case history' di successo, e quali progettualità future sono da perseguire per superare la stagnazione di questo comparto strategico per il nostro territorio.

Questo è il primo di una serie di incontri tecnici promossi dal gruppo di cittadini di San Bartolomeo che si è riunito intorno a 'Insieme si può' in vista delle prossime elezioni: "Per dimostrare - evidenzia il gruppo - che attraverso una seria progettualità condivisa è possibile far uscire il nostro territorio dalla 'palude' economica e culturale in cui decenni di mala amministrazione l'hanno fatto precipitare".