Sanremo: incidente di stanotte alla vecchia stazione, il comune svolgerà lavori urgenti alla struttura

Sono in corso le indagini dei Carabinieri, in relazione all’incidente che, questa notte poco dopo le 24, ha visto un’auto centrare in pieno l’ala Ovest della vecchia stazione ferroviaria, entrando in quello che una volta era il bar dello scalo.

Il conducente, che è uscito dall’auto con poche ferite ed è stato curato successivamente in ospedale, è stato sottoposto all’alcoltest ed è stato trovato decisamente al di sopra del limite consentito. I danni che sono stati provocati alla struttura ammontano a migliaia di euro ed il comune, dopo il sopralluogo di questa mattina del Dirigente Danilo Burastero, ha predisposto lavori di somma urgenza, affidati alla ditta Marino.

Servirà sistemare urgentemente l’angolo della costruzione che si è incrinato e, per questo, palazzo Bellevue ha instaurato un divieto di svolta da via Adolfo Rava verso piazza Cesare Battisti. Le auto in uscita dal parcheggio sul lato monte di lungomare Calvino, dovranno tornare indietro verso giardini Vittorio Veneto.