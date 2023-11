Sanremo: rumori e polveri nel cantiere di piazza Eroi, oggi sopralluogo e problemi parzialmente risolti (Foto e Video)

Sopralluogo del Comune e delle associazioni di categoria, insieme al Responsabile del Progetto Danilo Burastero, all’azienda che si occupa del lavoro e del direttore Andrea Benincasa, al cantiere per la costruzione del parcheggio di piazza Eroi Sanremesi.

Alla riunione erano presenti anche gli Assessori al Commercio, Mauro Menozzi, e all’Ambiente, Sara Tonegutti. Presenti tutte le associazioni di categoria locali, tra Confcommercio, Concesercenti, Confartigianato e Cna.

L’incontro era stato chiesto dai commercianti della zona, alla luce dei problemi che si sono registrati soprattutto la settimana scorsa, per rumori e polvere provenienti dal cantiere stesso. A queste problematiche si è aggiunta quella dei fornitori, che hanno una zona di carico e scarico quasi sempre occupata abusivamente da auto e moto, a valle della piazza.

Durante l’incontro i commercianti hanno evidenziato le problematiche derivanti dal cantiere, confermando il netto calo degli incassi dovuti allo stesso. Dall’altro canto la direzione lavori ha anche evidenziato come, dalla settimana scorsa le questioni siano state praticamente risolte, soprattutto quelle relative ai rumori e alle polveri.

Il Direttore dei Lavori, l’Arch. Andrea Benincasa della società di Ingegneria Nemesis di Torino, ha confermato che da alcuni giorni sono state cambiate le macchine che trivellano il perimetro e, questo sta limitando molto i rumori e quasi completamente le polveri. Verranno comunque installati, dalla prossima settimana, i pannelli fonoassorbenti che ridurranno ulteriormente i problemi.

Nel corso dell’incontro i commercianti hanno anche chiesto la possibilità, a spese del comune, di allestire sui pannelli definitivi del cantiere (che saranno installati a breve) una serie di messaggi pubblicitari delle diverse attività della zona, in modo da aiutarle sul piano economico ed anche per dare indicazioni a residenti e turisti sui negozi aperti.

A nome del Comune è intervenuto l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, che dopo aver colloquiato a lungo con i commercianti e le associazioni, è così intervenuto: “E’ un’opera importante a servizio della, che tra l’altro sta andando avanti secondo il crono programma. E’ importante confrontarci con le associazioni e i commercianti perché, insieme si possono trovare delle soluzioni per poter far lavorare al meglio gli operatori e dare un servizio. Abbiamo studiato delle soluzioni, affinchè si possano indicare le attività su una cartellonistica preposta e confermare la loro apertura. Abbiamo anche trovato una soluzione per migliorare il carico e scarico e stiamo lavorando, tenuto conto dell’inquinamento acustico e delle polveri, inserendo pannelli fonoassorbenti che garantiscano le attività commerciali”. E’ cambiato il sistema di escavazione della zona ed effettivamente stamattina polvere non ce ne è: “Prima, quando si eseguivano le palificazioni con un sistema di ‘martellamento’, rumori e vibrazioni erano elevate. Ora, con il sistema di ‘rotazione’ tutto è cambiato e anche le polveri sono praticamente inesistenti. Tutto questo favorisce le attività, ma resta la disponibilità per trovare delle soluzioni, anche se siamo di fronte ad un cantiere che, ovviamente, qualche disagio lo porta”.

Per le associazioni di categoria ha commentato la situazione Mimmo Alessi, presidente della Confesercenti: “In fase previsionale e di progetto si era discusso tante volte in Comune ma, quando si va sul pratico le problematiche vengono alla luce. Alle polveri si è ovviato con una macchina diversa ma quella del carico e scarico rimane. Non manche il problema della sicurezza e, se il cantiere non vede situazioni di pericolo, purtroppo ci ritroviamo con molti clochard che, approfittando delle paratie, dormono nella zona”.