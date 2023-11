Fa freddo, Ventimiglia anticipa l’accensione dei riscaldamenti

Ventimiglia anticipa l’accensione dei riscaldamenti per una durata giornaliera non superiore a 4 ore. Lo stabilisce un'ordinanza firmata, ieri, dal sindaco Flavio Di Muro considerati i repentini abbassamenti della temperatura e l'attuale situazione climatica che, a seguito degli avversi eventi meteorici dei giorni scorsi, non permette di assicurare il mantenimento di temperature idonee alla soglia di benessere.

Un intervento che è stato possibile grazie all'interessamento del presidente del Consiglio comunale Roberto Nazzari che, dopo aver sentito le numerose richieste dei cittadini, si è fatto promotore di quest'azione per tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza come anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute.

L’attivazione anticipata degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzazione di calore installati sul territorio comunale di tutti gli edifici pubblici e degli edifici privati sarà possibile fino al 22 novembre.