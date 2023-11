Decisione del Tribunale di Roma: andranno avanti le indagini sul caso della morte di Alessio Vinci

Potranno andare avanti le indagini sul caso di Alessio Vinci, il giovane ventimigliese morto in un cantiere a Parigi. Lo scrive oggi il quotidiano nazionale ‘Fanpage’, tornando sul caso del ragazzo frontaliero ed evidenziando come la decisione sia stata presa dal Tribunale di Roma che, lo scorso 10 aveva rinviato la decisione sulla richiesta di archiviazione.

Nonostante la morte del nonno di Alessio, gli altri suoi parenti voglio risposte sulla misteriosa morte, della quale si è occupata per tanto tempo anche la trasmissione di Rai Tre ‘Chi l’ha visto’. Ora, quindi, ci sarà più tempo per far luce sul caso.

L’avvocato Sara Dettori, intervistato da Fanpage ha detto che: “Il gip ha disposto un’integrazione della consulenza sui dispositivi informatici di Alessio (computer e telefono) per verificare le connessioni negli orari in cui la vittima non era in possesso di questi ultimi”.