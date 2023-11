Diano Marina in lutto per la morte di Jolando Caprile, già presidente Famia Dianese

Il Comune di Diano Marina rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa di Jolando, 85 anni, ricordato con affetto dal consigliere alle manifestazioni e ai rapporti con le associazioni Gianluca Gramondo: “Ricordo quando immerso nei conti e nei documenti regnava sovrano il silenzio e il timore dei suoi sguardi. Porterò sempre nel cuore i momenti al capannone in cui lavoravamo ai carri di carnevale o alla sagra della Famia Dianese con Armanda, Dori, Pepò, Gino, Melotto e tanti altri. Quando ero bambino mi guardava dicendo ‘oh Gramondo alua… ricorda che il futuro della Famia siete voi’: mi ha fatto amare la Famia. Era un Dianese che viveva per la sua Diano: l’ultima volta in cui l’ho visto mi ha chiesto le date del Carnevale”.