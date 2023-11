‘Orienta… benessere’: dal 13 al 17 novembre al Ruffini-Aicardi di Valle Armea

Anche quest’anno, nella sede dell’iis “Ruffini-Aicardi” presso il Mercato dei Fiori di Valle Armea è stata organizzata - per gli studenti dell’Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale e dell’Istituto Tecnico per il Turismo – la settimana di “Orienta...benessere”, in collaborazione con l’ASL1 imperiese, una serie di iniziative dedicate ai giovani, per promuovere la salute e il benessere sotto molteplici aspetti.

Ci riferisce la professoressa Francesca Notari, docente di Igiene e cultura medico sanitaria: “I nostri studenti potranno partecipare a incontri con personale specializzato per affrontare temi e problematiche relative alla tutela della salute, sia fisica sia mentale, come cura e prevenzione; informazioni sempre importanti per i giovani, ma per gli alunni dell’Istituto Professionale per la Sanità e Assistenza Sociale saranno anche approfondimenti su materie di studio.

In questa occasione, un gruppo di ragazzi dell’Istituto Tecnico per il Turismo svolgerà anche attività di PCTO, con ruoli di organizzazione e accoglienza degli ospiti.

Tra le novità di quest’anno l’invito rivolto agli studenti delle scuole medie del territorio che, accompagnati dai loro insegnanti, potranno partecipare ai laboratori didattici di Orienta...benessere”