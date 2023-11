Ventimiglia: gara di solidarietà per aiutare cagnolino investito, "C'è bisogno anche di una adozione"

In poco più di 17 ore sono già stati raccolti oltre 4.700 euro per il piccolo Champagne, il cagnolino investito ieri a Ventimiglia. La raccolta fondi è stata avviata da Igor Cassini delle Ambulanze Veterinarie.



Una vera e propria gara di solidarietà per il piccolo meticcio di 8 kg di 4 anni. “Dalla radiografia a cui è stato sottoposto ha riscontrato la lussazione della colonna vertebrale. Champagne ha bisogno di cure immediate in un centro veterinario attrezzato” - viene spiegato dal promotore dell'iniziativa su GoFundMe dove è stata lanciata una raccolta fondi per aiutare il meticcio.

“I suoi attuali proprietari dopo la sua prognosi hanno rinunciato alla sua custodia, dichiarando di non poter affrontare le future spese. Per evitargli l’eutanasia, i volontari delle ambulanze veterinarie Val Nervia lo hanno portato presso la loro sede e ora cercano una adozione urgentissima, e un aiuto economico per affrontare tutte le spese - conclude Cassini - Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile a questo LINK"