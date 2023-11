Imperia: terminato il weekend di Olioliva 2023, la Confcommercio ringrazia chi ha partecipato

Si è appena conclusa un'edizione di OliOliva molto dinamica e la Confcommercio di Imperia ha voluto ringraziare le tantissime persone che si sono fermate allo stand per una degustazione di focaccia o di olio novello da cultivar taggiasca, tutto lo staff presente in stand e i nostri amici di Assipan e Federolio che sono stati presenti in prima linea a preparare la focaccia e ad accompagnare le degustazioni del pubblico, nonché gli amici di Federfiori che hanno impreziosito l’Infopoint de L’Approdo ed il nostro stand con le loro creazioni a tema OliOliva.

“Per quanto riguarda Assipan – evidenzia Confcommercio - un grande ringraziamento va a tutti gli associati che sono intervenuti a panificare allo stand, animando e portando tantissima gente nelle giornate di sabato e domenica: Luigi Giuliani, presidente Assipan, del panificio Giuliani, Luca Blengini Panificio Blengini, Mario Ragazzo de L'altra Panetteria, Federico Calleri del Panificio Canavese e Giorgio Testero, che ha fornito i prodotti per la panificazione. E ancora alle ditte che hanno fornito le materie prime per procedere con la panificazione e la preparazione dei prodotti da Forno: Molino Bongiovanni spa di Cambiano (TO) per la fornitura della farina, Cartitalia srl di Alba, Teknica srl di Panero Luigi e Rosso Sas per le attrezzature, F.lli Vignale di Imperia”.

“Per quanto riguarda Federolio, un grande ringraziamento a tutti gli associati del sindacato, soprattutto coloro che hanno fornito i prodotti per la degustazione olio e la preparazione dei prodotti da forno: Ranise Agroalimentare, Oleificio Guardone, Casa Olearia Taggiasca, Oleificio Isnardi, Olio Benza, Olio Raineri, Olio Calvi, Fratelli Carli, Oleificio Beraldi, Fratelli Martini. Un ringraziamento anche alla Camera di Commercio Riviere di Liguria nella persona del Presidente Enrico Lupi per l'ottima riuscita della manifestazione”.