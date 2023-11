Montalto Carpasio: dalla Provincia asfalto nuovo per la SP 21, Novella e Valazza "Ulteriori interventi per 125mila euro"

È stato ripristinato l'asfalto sulla SP 21, tra Carpasio e Prati Piani. Si tratta di un intervento atteso da molto tempo e più volte sollecitato alla Provincia dal Comune di Montalto Carpasio. La strada versava in pessime condizioni, tanto da essere diventata pericolosa.



Soddisfatti i consiglieri comunali Andrea Novella e Monica Valazza: "Si tratta di una arteria stradale di vitale importanza per l’entroterra. È una strada sempre molto utilizzata dal momento che collega la valle Argentina con le valli Arroscia e Impero, oltre ad essere una via fondamentale per i collegamenti con il basso Piemonte".