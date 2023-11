E' iniziata, questa mattina, la rimozione dal lungomare di Vallecrosia della ghiaia portata dalla mareggiata di ieri.

Una ruspa è al lavoro per sgombrare via Marconi e via Carducci da sabbia e pietre trascinate sulla passeggiata a mare dalle alte onde alimentate dal forte vento.

Per consentire l'intervento, in totale sicurezza, un tecnico del Comune veicola il traffico.