Il vento forte spazza tutta la provincia: picco di oltre 100 km/h al confine, per ora nessun danno grave (Foto)

Dopo la pioggia di ieri, che ha portato tra i 10 mm sulla costa e i 40 nell’entroterra, oggi la nostra provincia deve fare i conti il forte vento.

Ad eccezione della palma caduta questa mattina in corso Imperatrice a Sanremo (QUI), si registrano fortunatamente danni contenuti, tra altri rami caduti sulle sedi stradali, grondaie pericolanti e qualche cartello pubblicitario finito a terra. Molti gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale e dei distaccamenti di Sanremo e Ventimiglia ma, almeno per ora, non si registrano gravi situazioni.

Il vento ha superato, nel corso della mattinata, anche i 100 km/h, con il picco massimo a Ventimiglia, stanotte alle 2,20 con 104,04 km/h. Sempre a Ventimiglia, ma in mattinata, la folata massima è stata di 92 km/h. Ad Imperia si sono raggiunti gli 89,92 km/h mentre a Sanremo gli 86,04 km/h. Raffiche meno forti in montagna.

Il mare è particolarmente agitato ma, anche in questo caso, dalle Capitanerie di porto non vengono segnalati gravi problemi. A Sanremo le onde, come accaduto venerdì scorso, varcano anche le darsene dei due porti. Si teme un po' per gli stabilimenti balneari del litorale, visto che la forza del mare continuerà a colpire anche nelle prossime ore.

Il vento continuerà a spazzolare l’intera provincia per tutta la giornata mentre è previsto un calo della sua forza solo in serata. Domani tornerà ma sarà decisamente meno forte di oggi. Per quanto riguarda il cielo, invece, sia oggi che per i prossimi giorni sarà sereno.