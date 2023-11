Sanremo: in piazza Colombo le celebrazioni per l’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate (foto)

Nonostante la pioggia battente si sono svolte regolarmente le celebrazioni del 4 Novembre, giornata dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate.



Dopo gli Onori ai caduti, la deposizione corona al Sacrario del Cimitero monumentale e la Cerimonia alzabandiera al Monumento ai caduti in corso Mombello di questa mattina, questo pomeriggio l'appuntamento è stato con il Raduno in piazza Colombo con le Orazioni ufficiali. Al termine il Corteo cittadino fino al monumento ai Caduti in corso Mombello. Poi la Santa Messa nella Chiesa di Santo Stefano con lettura della preghiera del Soldato. Le celebrazioni termineranno alle 18.30 con la Cerimonia dell'ammaina bandiera in corso Mombello.

Oltre alle autorità civili e militari hanno preso parte alla cerimonia il senatore Gianni Berrino, il vicesindaco Costanza Pireri, gli assessori Giuseppe Faraldi e Silvana Ormea e il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande.