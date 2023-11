Frana tra Agaggio e Molini di Triora, valle Argentina isolata dalla SP 548

C'è stata una grossa frana tra Agaggio e Molini di Triora. Alcuni massi si sono staccati invadendo la SP 548. Per fortuna non si registrano persone ferite.

Sul posto sono presenti le squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri, l'amministrazione comunale di Molini di Triora e le squadre della Provincia. A breve verrà già effettuato un primo sopralluogo sulla parete rocciosa da dove si è verificata la frana.

I rocciatori controlleranno la situazione in quota e verificheranno le condizioni di sicurezza. L'ente provinciale, competente per la SP 548, ha già pronte due ditte per liberare la strada ma prima bisognerà verificare le condizioni di sicurezza.



La parte alta della valle Argentina è isolata attraverso la strada provinciale principale. Al momento l'unico modo per raggiungere Molini di Triora, Triora e le numerose frazioni di questo entroterra, è passando attraverso la SP che collega Pigna, Colle Melosa, colle Langan e Molini di Triora. Difficile al momento stabilire quando la strada verrà riaperta.

Maggiori dettagli nelle prossime ore.