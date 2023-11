Viva il bingo! Tutti noi abbiamo giocato a bingo almeno una volta e di sicuro ci siamo ingegnati a trovare dei metodi validi per segnare i numeri estratti. Certo, ce ne sono alcuni che sono davvero originali e spesso si ricorre a segna numeri di fortuna, in questo articolo vedremo insieme le strategie più efficaci per marcare le cartelle del bingo e i segna numeri più strani usati dai giocatori di tutto il mondo.

Tutte le varianti del bingo

Il gioco del Bingo ha tantissime varianti e le più famose sono sicuramente la variante a 90 palline e la variante a 75 palline. Bingo 75 è giocato con una cartella composta da. Ogni colonna è caratterizzata dalla presenza di una lettera dell’alfabeto (B, I, N, G, O) e ogni casella contiene un numero compreso tra 1 e 75. Durante il gioco il caller estrae casualmente i numeri e i giocatori devono cercare di abbinare i numeri estratti alle caselle della loro cartella. Esistono diverse modalità di vittoria, ma la più comune prevede che i giocatori cerchino di completare una riga, una colonna o la diagonale della cartella. In questo caso si parla di cinquina e di bingo. Per segnare i numeri, i giocatori possono usare il segna numeri che più preferiscono. Se un giocatore completa una delle combinazioni vincenti, deve urlare “Bingo” per segnalarlo al presentatore e poter essere dichiarato vincitore. La versione digitale è ovviamente molto più semplice, in quanto tutto il gioco avviene in automatico, lasciando al giocatore il lusso di rilassarsi con la tranquillità di non perdere neanche un numero estratto. Oltre al Bingo 75 esistono diverse varianti del gioco, come il Bingo 90 e il Bingo 80. La principale differenza tra questi giochi è il numero di numeri estratti durante il gioco. Nel Bingo 75 vengono estratti 75 numeri, mentre nel Bingo 90 vengono estratti 90 numeri e nel Bingo 80 vengono estratti 80 numeri…e così via (esiste anche il bingo 30). Le cartelle per il Bingo 75 contengono 25 caselle, con 5 righe e 5 colonne. Le cartelle possono essere giocate singolarmente o in combinazione con altre cartelle per aumentare le possibilità di vittoria. Su ogni cartella, ci sono le letteresopra le colonne verticali. Queste lettere sono disposte in modo che i giocatori possano facilmente identificare i numeri estratti durante la partita. Questa caratteristica è particolarmente utile per i giocatori che acquistano più cartelle contemporaneamente, poiché il bingo 75 palline progredisce ad un ritmo abbastanza veloce. La distribuzione dei numeri sulla cartella è anche determinata dalle lettere visualizzate sopra le colonne verticali:

• nella colonna sotto la lettera B, i giocatori possono trovare i numeri tra 1 e 15

• dal 16 al 30 nella colonna contrassegnata con I

• dal 31 al 45 nella colonna contrassegnata con N

• dal 46 al 60 nella colonna contrassegnata con G

• i numeri tra 61 e 75 si trovano nella colonna contrassegnata con O

Come detto, le combinazioni vincenti nel Bingo 75 Palline sono quelle classiche, che consistono in:

• Cinquina, su linea orizzontale

• Cinquina, su linea verticale

• Cinquina, su linea diagonale

• Bingo

• Jackpot

Segnanumeri di tutti i tipi

Quanti espedienti hai usato per segnare i numeri? Noi tantissimi! Abbiamo fatto una lista dei segnanumeri più strani che i giocatori di bingo hanno dichiarato di aver usato, in particolare quando si tratta di segnare i numeri durante una tombolata o una festa patronale:

10 - pezzi di carta da regalo

9 - pezzetti di sughero

8 - pezzetti di carta

7 - pistacchi

6 - caramelle

5 - fiches della roulette

4 - dabber (il pennarello rotondo in uso in particolare negli Stati Uniti e in Inghilterra)

3 - monete

2 - bucce di mandarino

1 - gusci di noce

Le strategie per marcare le cartelle, alcuni trucchi utili

Ma veniamo ora alle strategie più efficaci per marcare le cartelle! Di sicuro è necessario non distrarsi, non chiacchierare durante l’estrazione e prestare la massima attenzione durante l’estrazione della partita di bingo. Inoltre, assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per marcare le cartelle, come etichette adesive, penne o pennarelli colorati. Questi strumenti ti aiuteranno a segnare i numeri in modo semplice e veloce.

Un consiglio importantissimo è quello di organizzare le cartelle in modo logico. Ad esempio, puoi organizzare le cartelle in base al numero di serie. Un'altra strategia utile è quella di organizzare le cartelle in base a un sistema logico. Ad esempio, metterle in verticale, in orizzontale e prenderne sempre un numero che sia controllabile senza stress in modo da non perdere nemmeno un numero.

E poi…ti sveliamo un trucco. Quando scegli di giocare online, è sempre a tua disposizione un segna numeri automatico. Così puoi chattare e distrarti quanto vuoi, senza perdere nemmeno un numero. Anche nel caso dovessi avere problemi di connessione, non preoccuparti! Il monopolio di stato registra tutte le partite, quindi se hai vinto potrai andare nella sezione il mio conto e controllare il numero che ti ha permesso di vincere.

Giocare a bingo gratis divertendosi

Molti siti offrono una vasta selezione di varianti di bingo, che permettono ai giocatori di provare nuove sfide e divertirsi con diverse modalità di gioco. Inoltre, i siti di bingo online spesso offrono anche promozioni speciali e programmi fedeltà, con vantaggi esclusivi e premi extra. Inoltre, grazie alle avanzate tecnologie di streaming e di chat, è possibile partecipare a sessioni di bingo dal vivo, con un vero croupier che estrae i numeri e una chat in tempo reale per interagire con gli altri giocatori. insomma, il bingo ormai ha tantissime varianti e scegliere quella che più ti piace può essere un modo divertente per passare il tempo, sfruttando nel frattempo i vari bonus di benvenuto che ti vengono messi a disposizione. E per tutte queste ragioni il bingo occupa ancora un posto di rilievo nel mondo dei giochi online: è un gioco infatti che ha saputo adattarsi ai tempi e alle necessità sociali dei giocatori, alle abitudini degli italiani sbarcando sui vari dispositivi come gli smartphone e i cellulari per rimanere accanto a tutti quei giocatori che nonostante il poco tempo a disposizione non rinunciano a divertirsi, stare insieme e tentare la fortuna. Davvero una storia avvincente quella del bingo, che ha saputo stare al passo con i tempi che cambiano!