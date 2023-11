Sanremo: ruba in un bed & breakfast, su alcune auto e in un negozio, 23enne arrestato dai Carabinieri

Aveva rubato in un albergo ma anche su diverse auto ed in alcuni esercizi commerciali a Sanremo nelle notti tra il 22 ed il 23 settembre scorsi. Il giovane, un 23enne tunisino di fatto senza fissa dimora in Italia, è stato arrestato dai Carabinieri della città dei fiori.

Il giovane, insieme ad un complice che non è ancora stato rintracciato, si è introdotto all’interno di un ‘bed and breakfast’ ed in alcuni appartamenti della città dei fiori dove è riuscito, forzando le finestre, a rubare orologi, telefoni cellulari, denaro contante e documenti vari. Nella stessa notte i due hanno saccheggiato alcune auto parcheggiate e tentato di forzare anche la porta blindata di un negozio di occhiali di via Matteotti.

Rintracciato a Sanremo, il 23enne dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Sanremo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.