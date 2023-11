Sanremo: non bastano i medici proposti dalla 'Amaltea', Asl 1 affida il pronto soccorso ad un'altra cooperativa

“La Cooperativa Amaltea ad oggi ha trasmesso, con note pec agli atti della pratica, un numero di turni e di Curricula di Medici che dovrebbero essere impiegati per il Servizio, non sufficiente a soddisfare i fabbisogni della Struttura di Pronto Soccorso”.

Interviene in questo modo, in una delibera pubblicata sull’albo pretorio, Asl 1 Imperiese in relazione al servizio di esternalizzazione del Pronto Soccorso dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo. Nei giorni scorsi l’azienda ha anche parlato con la coop Amaltea, in modo da organizzare l'avvio del servizio, ma senza alcun esito positivo.

Vista la situazione, per non interrompere il pubblico servizio e verificata l'impossibilità alla completa copertura da parte di Amaltea, aggiudicataria della gara, Asl 1 ha deciso di proseguire l'affidamento del servizio con la cooperativa Global Care, già da ieri e per un mese per 70 prestazioni al mese da 12 ore in orario diurno e notturno, feriale, festivo e prefestivo, per un importo totale di 90.930 euro.