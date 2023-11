Sanremo: antenne per la radiotelefonia, il Tar dice no anche al pagamento delle spese chieste al Comune

Con l’ultima sentenza del Tar Liguria ora non ci sono dubbi: la Cellnex Spa e WindTre Spa dovranno aspettare il piano di organizzazione del sistema di radiocomunicazione, che il comune di Sanremo sta predisponendo per mettere in atto un regolamento definitivo al proliferare delle antenne (soprattutto per i cellulari), in modo proteggere i residenti.

Non solo, con la sentenza emessa oggi dal Tar della Liguria, il comune non dovrà pagare le ‘spese di lite’ come richiesto dalla Cellnex Spa, a causa dello stop dei lavori. Una vicenda che, negli ultimi mesi, ha tenuto con il fiato sospeso gli irritati residenti di Coldirodi, che si sono opposti alla costruzione della nuova ‘torre’ di trasmissione. Situazione analoga per un altro impianto previsto da Cellnex, questa volta in strada Rotabile Capo Nero.

Nei giorni scorsi c’è stato anche il confronto tra l’Amministrazione comunale e i residenti di Coldirodi per fare il punto sull’antenna in fase di costruzione all’ingresso del paese, in strada Monte Ortigara, dopo che il Consiglio di Stato (lo scorso 25 agosto) aveva dato il proprio ok alla prosecuzione dei lavori. Dalla riunione è scaturita la volontà, già più volte espressa, di allestire una sola grande antenna, proprio come previsto dal regolamento del Comune.

Ora la data segnata in rosso è quindi quella del prossimo 13 dicembre. Entro quel giorno cittadini e comitati potranno presentare le loro controdeduzioni e memorie, poi il Comune dovrà procedere con la coubicazione mettendo in atto le norme del regolamento comunale.