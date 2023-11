Maltempo in arrivo: scattata l'allerta, oggi piogge e temporali ma attenzione al vento e domani le mareggiate

E’ scattata alle 6, per la nostra provincia, l’allerta gialla per un intenso sistema frontale, già soprannominato ‘Ciaran’, che arriva dal Nord Europa e che, per ora, ha portato deboli piogge.

Le precipitazioni, secondo le previsioni, dovrebbero essere più abbondanti a partire dalle 9 e si protrarranno fino al pomeriggio. Una ‘coda’ della perturbazione è prevista anche in serata. Secondo quanto emesso da Arpal i rischi maggiori sono previsti nel Levante ligure, dove già questa notte si è abbattuto qualche forte acquazzone. Previsti anche venti di burrasca forte, rafficati da sud ovest e un deciso aumento del moto ondoso con mare agitato oggi, fino a molto agitato venerdì. Dalla serata di oggi, infatti, sono previste mareggiate intense su tutte le coste.

Sulla nostra provincia, al momento, si registrano piogge appena apprezzabili nell’ordine di uno o due millimetri. Sono scese un po’ le temperature, i cui valori minimi vanno dai 3 gradi dei 1.800 metri di Poggio Fearza, ai 4,6 di Col di Nava. Quindi 7,9 a Pieve di Teco, 9 a Triora e Bajardo. Sulla costa si sale ai 13,8 di Ventimiglia, 14,2 di Imperia e 16,2 di Sanremo.

Per quanto riguarda le previsioni, come detto è atteso intorno alle 9 il passaggio frontale con instabilità e piogge anche di intensità forte. I temporali potranno essere associati a violente raffiche di vento di tempesta anche durature. Venti da Sud, Sud-Ovest fino a burrasca forte rafficati. Mare in aumento fino ad agitato, con mareggiate anche intense dalla serata per onda da Sud-Ovest in allungamento.

Domani miglioramento sulla nostra provincia ma con venti da Sud, Sud-Ovest fino a burrasca. Mare in aumento fino a molto agitato, con mareggiate anche intense per onda lunga Sud-Ovest (periodo fino a 10-12 secondi). Le mareggiate insisteranno sulla costa per tutta la giornata; lento calo del moto ondoso dalla tarda sera di domani.