Maltempo: nelle prossime ore ancora piogge con vento forte e mareggiate, tutti i dati della giornata

Nelle ultime ore piogge e rovesci localmente temporaleschi di intensità moderata o a tratti forte hanno interessato tutta la Liguria anche se, come previsto, è il settore di Centro-Levante ad essere il più colpito, sia sul fronte delle precipitazioni che su quello del vento.

Si sta ultimando, almeno sulla nostra provincia, il transito del sistema frontale che ha favorito lo sviluppo di linee temporalesche più attive in mare aperto ma sta passando un'altra struttura convettiva con precipitazioni che saranno fino a moderate e per il corso della serata.

Precipitazioni

Al momento il picco della nostra provincia spetta a Verdeggia con 59 millimetri di pioggia, seguita da: Pornassio 42, Bajardo 41, Pieve di Teco, Pontedassio e Pigna 40, Dolcedo 39, Borgomaro 38, Apricale 37, Triora 36, Airole 35, Imperia, Col di Nava e Castelvittorio 33, Sanremo e Ceriana 31, Cipresa 29, Rocchetta Nervina 27, Dolceacqua 25, Ventimiglia 17, Seborga 10.

Come detto anche il vento è stato, almeno per ora, più forte sul Levante, in particolare sui rilievi, dove continuano a soffiare venti meridionali d'intensità localmente di uragano con raffiche oltre 150 km/h (Casoni di Suvero 181 km/h), mentre sulla costa si sono osservate raffiche oltre 80-90 km/h con un picco di 103 km/h a La Spezia. In corrispondenza del transito frontale sul Centro-Ponente, invece, si è osservata una rotazione dei venti da Ovest/Nord-Ovest con intensità in attenuazione.

Venti

Sulla nostra provincia la forza del vento è inferiore, con il picco che si è registrato ai 1.800 metri di Poggio Fearza con 116,64 km/h, seguita da: Imperia 66,96 km/h, Sanremo 63 km/h, Borgomaro 54,36 km/h, Pornassio 47,88 km/h, Cipressa 36,72 km/h, Ventimiglia e Dolceacqua 36,36%

Fiumi e torrenti

I fiumi e i torrenti al momento sono saliti ma non destano ancora preoccupazioni. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, è salito a quota 1,39 (ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero è a -0,17 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Anche il torrente Argentina è salito ancora sia a Montalto a 2,93 (livelli di allerta a 5 e 7) che in località Merelli a 1,83 (livelli di 3, giallo, e 4,5, rosso). Anche il torrente Armea, a Sanremo, è salito a quota 0,16 (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia, a Isolabona è a 1,21 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) e a Dolceacqua 1,28 (giallo a 4 e rosso a 5). In crescita il Roya: ad Airole a 3,18 (giallo 3,9 e rosso a 5) mentre a Ventimiglia è tornato positivo a 0,09 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Temperature

La colonnina di mercurio è scesa sensibilmente in serata e, ovviamente, la punta più bassa è a Poggio Fearza con 3,3 gradi, seguita da Bajardo con 8,6, Verdeggia 8,9, Nava 9,1, Triora 10,2. Le temperature più elevate sulla costa con Ventimiglia a 15, Sanremo 15,1 ed Imperia a 15,6.

Danni e interventi

Nel corso delle ultime ore i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in diverse zone della provincia per danni d’acqua e qualche piccolo allagamento. Diverse le chiamate per la caduta di alcuni rami e l’invasione della sede stradale. Per fortuna, in tutti i casi si sono trattati di danni non gravi e senza feriti.

L'allerta

Sulla nostra provincia, infatti, viene confermata l’allerta gialla fino alle 21. Nel resto della regione, invece, è stata così rimodulata da Arpal:

- Area C (Levante e spezzino): arancione fino alle 3 di domani e poi gialla fino alle 8 (bacini medi e grandi). Sui bacini piccoli l’allerta arancione terminerà alle 23:59 di oggi, seguita da una gialla fino alle 3 di domani.

- Area E (entroterra del Tigullio): arancione fino alle 23:59 di oggi, poi gialla fino alle 3 di stanotte

- Area B (Levante savonese e Genova): allerta gialla fino alle 23:59 di oggi

- Area D (entroterra savonese): verde

Prossime ore

Nella giornata odierna confermato l’aumento del moto ondoso, con possibili mareggiate sotto costa. Ma sarà domani che le mareggiate raggiungeranno l’apice dell’intensità, con mare molto agitato anche sotto costa con onda lunga e penetrante da Sud-Ovest: l’intervallo fra un’onda e l’altra intorno ai 10 secondi, un’altezza significativa nell’ordine dei 6 metri, l’effetto di innalzamento del livello del mare dovuto alla presenza del minimo depressionario sul golfo del Mar Ligure (tecnicamente detto storm surge) e la durata per tutto il giorno sono elementi che nello stesso evento non si verificano molto spesso, e devono invitare tutti a prestare la massima attenzione lungo le coste.

Sotto le previsioni, nel dettaglio

OGGI: tempo ancora perturbato con precipitazioni Venti da Sud, Sud-Ovest fino a burrasca forte rafficati. Mare in aumento fino ad agitato, con mareggiate anche intense dalla serata per onda da Sud-Ovest in allungamento.

DOMANI: nelle prime ore della notte permane un'alta probabilità di temporali forti sulla zona B, bassa sulle zone BE. Permane in seguito una bassa probabilità di temporali forti sulla zona C. Ancora Venti da Sud, Sud-Ovest fino a burrasca forte anche rafficati su ABCE, in rinforzo settentrionali in serata su D. Mare in aumento fino a molto agitato sotto-costa, con mareggiate anche intense per onda lunga da Sud-Ovest (periodo fino a 10-12 secondi). Lento calo del moto ondoso dalla serata.

SABATO: il transito di un’altra perturbazione porta nuovamente precipitazioni con cumulate significative sulle zone CE, dove si prevede una bassa probabilità di temporali o rovesci fino a forti. Venti da Sud-Ovest in rinforzo da metà giornata fino a forti anche rafficati. Nelle prime ore della giornata ancora mare agitato con mareggiate su ABC; segue una temporanea scaduta e un nuovo aumento del moto ondoso dal tardo pomeriggio.