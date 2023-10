Bordighera: oggi pomeriggio nel paese alto l'appuntamento con Halloween per i più piccoli

Un 'Halloween Party' da brivido per tutti i bambini oggi pomeriggio a Bordighera alta, a partire dalle 16.30. Una 'mostruosa' parata, giochi, la speciale 'horror baby danceì e la sfilata delle maschere daranno vita all’atmosfera perfetta per festeggiare la ricorrenza più 'paurosa' dell’anno, senza dimenticare l’atteso 'dolcetto o scherzetto' che coinvolge grandi e piccoli.

“Aspettiamo tutti tra qualche ora in paese alto con tanto divertimento - dice l’Assessore Rodà - con l’appuntamento per Halloween a Bordighera che sta diventando una piccola tradizione e sono contenta di rinnovarla anche quest’anno. Ringrazio Le Carillon Events per l’organizzazione e La Pria Presiuza per la fondamentale collaborazione”.