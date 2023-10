Molini di Triora: dal 1° novembre isole ecologiche e cassonetti di prossimità in tutto il territorio comunale

A partire dal primo novembre, a Molini di Triora sarà attivo il nuovo sistema di raccolta differenziata, che si baserà sulla presenza di isole ecologiche e cassonetti di prossimità.

Per informare la popolazione in merito ai cambiamenti che verranno introdotti, sono stati organizzati due incontri, uno a Molini presso la Sala Consiliare del Municipio, ed uno ad Agaggio presso le ex scuole Regina Margherita. Gli utenti potranno ritirare il kit presso la sede della Protezione Civile, in via Nuova, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 14, fino al 4 novembre (ad esclusione della festività del 1° novembre).

“A partire dal 1° novembre - commenta il Presidente di AMAIE Energia Andrea Gorlero - verrà introdotto un nuovo sistema di raccolta differenziata nel Comune di Molini di Triora, che si baserà sulla presenza di isole ecologiche e cassonetti di prossimità. Un metodo che abbiamo già introdotto in altri borghi dell’entroterra, ed ha portato ad ottimi risultati: ad esempio, a Badalucco si è passati da una media del 29,76% di raccolta differenziata nel 2022, ad una punta del 73% a giugno del 2023. Un risultato importante, raggiunto anche grazie alla collaborazione dei cittadini, che hanno seguito con attenzione le regole della raccolta differenziata. Un ulteriore passo in avanti per migliorare la pulizia e la sostenibilità del nostro splendido territorio”.

Conclude il Sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso: “Molini parte già molto avvantaggiata, con anni di esperienza nel sistema di raccolta porta a porta. Il servizio è stato modificato al fine di contenere i costi e risolvere diversi problemi che il sistema precedente creava, specie per le seconde case. Confidiamo nella responsabilità dei nostri cittadini, ed il nostro auspicio è quello di mantenere, anzi di aumentare, i dati di differenziata su tutto il territorio comunale”.