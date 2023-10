Ventimiglia: a novembre cambia il calendario dei lavaggi strade in città

È stata modificata la programmazione dei lavaggi stradali nell’ambito del piano “Torna Pulita Ventimiglia” per il mese di novembre. Ciò si è reso necessario perché il primo mercoledì del mese, 1º novembre, cade nel giorno festivo della solennità di Ognissanti. Per questo motivo, come da ordinanza di Polizia Locale nº 116 del 2023 il lavaggio è stato posticipato al giorno successivo, giovedì 2 novembre, sempre dalla mezzanotte alle 6.

Mente il primo mercoledì cade nella prima settimana del mese, il primo lunedì cade nella seconda settimana del mese. Oggi invece, quinto lunedì del mese, non sono previsti lavaggi.

Pertanto, al fine di facilitare la comprensione del piano, di seguito sono riportate le zone e le date dei lavaggi.

Lunedì 6 novembre - 1° lunedì del mese – Area azzurra - è vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00,00 alle ore 06,00 in Corso Genova (tratto compreso tra via Tacito a fine territorio comunale), via Isnardi, via Gradisca, via Nervia e via Lamboglia;

Giovedì 2 novembre - primo giorno successivo, non festivo, al 1° mercoledì del mese – Area rosa - è vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00,00 alle ore 06,00 in piazza Cesare Battisti, via della Stazione, via Hanbury, via Metella, via Gneo Giulia Agricola, piazza XX Settembre, via Martiri della Libertà (tratto compreso tra via Cavour e piazza XX Settembre, via Cavour (tratto compreso tra via Ruffini e Largo Torino);

Lunedì 13 novembre - 2° lunedì del mese – Area blu - è vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00,00 alle ore 06,00 in via Sottoconvento (tratto compreso tra via Chiappori e via Dante), via Roma (tratto compreso tra via Chiappori e via Dante), via Vittorio Veneto (tratto compreso tra via Chiappori e via Giovanni XXIII), via Giovanni XXIII, via Turati, via Gramsci e Corso Genova (tratto compreso tra via Chiappori e via Dante);

Mercoledì 8 novembre - 2° mercoledì del mese – Area arancio - è vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00,00 alle ore 06,00 in Largo Torino, via Aprosio, via Bligny, via Mameli, via della Repubblica, via Ruffini, via Roma (tratto compreso tra via Ruffini e via Bligny), via Martiri della Libertà (tratto compreso tra lungoRoja G. Rossi e via Roma) e via lungoRoja G. Rossi (tratto compreso tra Largo Torino e via Bligny);

Lunedì 20 novembre - 3° lunedì del mese – Area verde - è vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00,00 alle ore 06,00 in via Dante, passeggiata Cavallotti (tratto compreso tra vico Pescatori e passeggiata Trento Trieste), via Cabagni Baccini, via Sottoconvento (tratto compreso tra via Dante e via Cabagni Baccini) via Tacito (tratto compreso tra via Don Bruno Corti e corso Genova) e Corso Genova (tratto compreso tra via Dante e via Tacito);

Mercoledì 15 novembre - 3° mercoledì del mese - Area gialla - è vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00,00 alle ore 06,00 in via Chiappori, via Scalo Merci, via Cavour (tratto tra via Ruffini e via Chiappori), via Sottoconvento (tratto tra via Mazzini e via Chiappori), via Roma (tratto compreso tra via Ruffini e via Chiappori), via Carso, via Mazzini, via Matteotti e via Vittorio Veneto (tratto compreso tra via Chiappori e via Matteotti);

Lunedì 27 novembre 4° lunedì del mese – Area rossa - è vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00,00 alle ore 06,00 in passeggiata Trento Trieste, lungomare Varaldo, Rondò Altiero Spinelli, via Tacito (tratto compreso tra via Don Bruno Corti e passeggiata Trento Trieste) e via Don Bruno Corti;

Mercoledì 22 novembre - 4° mercoledì del mese – Area oro - è vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00,00 alle ore 06,00 in passeggiata Marconi ambo i lati con esclusione di piazzale Marconi, via Colombo, via Trossarelli e via Tenda.

È possibile, e consigliabile, scaricare la mappa dei lavaggi in alta risoluzione sul sito del Comune di Ventimiglia al seguente link.

È possibile visitare la sezione completa sul sito del Comune di Comune di Ventimiglia.