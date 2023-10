Camporosso, Sonia Parrucchieri festeggia 50 anni: special guest la storica acconciatrice Tina (Foto e video)

Sonia Parrucchieri festeggia 50 anni. Il negozio, che si trova in via Aurelia 32 a Camporosso, martedì 31 ottobre organizzerà una giornata di festa.

"Il 31 ottobre sarà una giornata di festa insieme a Tina, che aprì il negozio 50 anni fa, ai clienti, al personale, ai rappresentanti e al sindaco di Camporosso. Inizieremo alle 8.30 con un'inaugurazione simbolica e poi proseguiremo per tutto il giorno con musica, cibo e divertimento. Tutti sono i benvenuti" - fa sapere Sonia, la proprietaria - "Ringrazio per la collaborazione Rossella Facciolo, che si occuperà delle decorazioni per l'evento, e, ovviamente, le ragazze dello staff Nada Di Marco, Dorela Quarri, Valentina Maisano ed Erica Cosentino".

L'attività fu aperta 50 anni fa da una giovane parrucchiera: la 21enne Tina Caruso. "Era il mio sogno da quando avevo 15 anni" - dichiara la 71enne Tina Caruso - "Quando ho aperto il negozio 50 anni fa avevo un bambino di 13 mesi e tutti mi dicevano che dopo un anno avrei chiuso l'attività e, invece, ora festeggeremo 50 anni".

Per 41 anni Tina accolse ogni giorno tantissime clienti che desideravano farsi acconciare i capelli. "Ho avuto delle persone fantastiche al mio fianco come personale. E' stato molto importante per riuscire a portare avanti l'attività" - afferma la signora Tina - "Le clienti apprezzavano il mio lavoro, riuscivo a trasformare le persone, e, negli anni, si sono affezionate. Sono sempre stata un'ascoltatrice e mi piaceva dialogare con le persone e così si era instaurato un bel rapporto con le clienti che venivano già al mattino presto per farsi acconciare i capelli, per fare una pulizia del viso, una manicure o pedicure. Facevo trucco e acconciature anche per le spose. Anche con il personale ho sempre avuto un buon rapporto, con alcune ragazze ho lavorato per dieci anni".

Tina portò avanti il suo sogno nonostante le difficoltà che ha incontrato lungo il suo cammino come quando nel 1994 esplose il negozio a causa di una fuga di gas. "Ho vissuto dei bei momenti in questi anni ma anche tragici come, il 4 ottobre del 1994, quando il negozio esplose per una fuga di gas. Per fortuna era un lunedì ed eravamo chiusi, perciò nel negozio in quel momento non c'era nessuno" - racconta Tina - "L'unica cosa che era rimasta intatta era la porta di ingresso, tutto il resto era saltato in aria e precipitato dentro a un buco che si era formato nel pavimento, non era rimasto nulla e il sabato dovevo preparare una sposa per il suo matrimonio, ma nonostante la sventura sono riuscita ad arrangiarmi con quello che mi era rimasto e ad acconciare la sposa per il suo grande giorno. Poi mi sono data da fare e sono riuscita a riaprire l'attività ripartendo da zero".

Inizialmente il negozio si chiamava Tina Parrucchiera ma nel 2014 cambiò nome in Sonia Parrucchieri, quando Tina decise di andare in pensione e lasciò il testimone alla nipote Sonia. "Sono molto soddisfatta del lavoro di Sonia. Voleva fare la parrucchiera ma non trovava un posto in cui poter iniziare e così, anche se in quel periodo non avevo bisogno di personale, l'ho accolta e le ho dato la possibilità di provare affinché potesse capire se veramente voleva fare questo mestiere. Poi ha fatto esperienze in altri negozi e poi è tornata a lavorare da me. Quando decisi di lasciare il lavoro ho passato a lei l'attività nel giugno del 2014. Non rimpiango nulla e rifarei tutto. Ora mi dedico a fare la mamma dei due miei figli ma soprattutto la nonna dei miei tre nipoti e poi faccio tante camminate. Sono riuscita a portare avanti l'attività grazie al sostegno della mia famiglia, senza di loro non ce l'avrei mai fatta" - dice soddisfatta la 71enne - "Grazie a Sonia, che ha organizzato tutto, festeggeremo insieme al personale e ai clienti per un'intera giornata".